Украинцы через Дию получат компенсацию за разрушенные дома: названы сроки

Разрушенные оккупантами РФ дома украинцев / Фото Reuters

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о разработке механизма компенсации для людей, которые потеряли свои дома в результате вооруженной агрессии РФ.

Как подчеркнул он в своем обращении, ориентировочно через неделю в приложении Дия начнется регистрация о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины.

"Ориентировочно уже через неделю в приложении Дия мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Каждый, кто остался без крыши над головой. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в Дие", - заявил премьер.

Он также напомнил, что создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры.

"И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", - отметил глава правительства.

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Напомним, ранее Кабмин принял решение относительно контроля над ценами на некоторые продукты, лекарственные препараты и топливо в условиях войны в стране.

Согласно решению Кабинета министров, областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Гослекслужбой разрешено осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.