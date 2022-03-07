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Отмена налогов и новые цены на газ, продукты и лекарства: важное обращение Шмыгаля к украинцам

7 марта 2022, 17:46

Также Кабмин освободит от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей первой и второй группы.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль / скриншот

Кабмин принял решение относительно контроля над ценами на некоторые продукты, лекарственные препараты и топливо в условиях войны в стране.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время обращения 7 марта, отныне, согласно решению Кабинета министров, областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Гослекслужбой разрешено осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

"Не стоит некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне", - говорится в заявлении главы правительства.

ФЛП 1 и 2 группы освободили от уплаты налогов

Также Кабмин освободит от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей первой и второй группы во время военного положения и в течение года после его завершения.

Кроме того, отсрочено введение РРО для всех физических лиц-предпринимателей.

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Цены на газ

Правительство Украины приняло решение уменьшить стоимость газа для тепловых электростанций до 7 гривен за кубический метр. Это позволит украинским ТЭС не останавливать производство.

"Приняли решение, что 12 украинских ТЭС отныне смогут получать газ от НАК "Нафтогаз" по цене 7 гривен за кубический метр. Это позволит предприятиям приобретать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои с поставками угольной продукции, что также очень важно", - заявил глава правительства.

Что еще приняли в Кабмине

Будут освобождены предприятия и физические лица предпринимателей третьей группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ряды ВСУ, другие вооруженные формирования (в т.ч. территориальной обороны). Сбор будет уплачен за счет государства.

Будет отсрочена уплата налогов для всех предприятий, которые не способны их заплатить.

Установлен мораторий на проведение проверок всех видов для бизнеса.

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Кабмин налоги военное вторжение госрегулирование Денис Шмыгаль
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