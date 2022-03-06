Обесценивание рубля, дефицит продуктов и безработица: какую цену заплатят россияне за войну с Украиной

Сегодня 11-й день войны России против Украины, а доллар в РФ уже взлетел в три раза, в магазинах - дефицит продуктов, а тысячи граждан РФ теряют работу.
Полномасштабное вторжение России в Украину обернулось для страны- агрессора не только огромными потерями личного состава и техники (уже более 11 тысяч человек и тысячи единиц военной техники), но и сильно ударило по экономике из-за западных санкций.
6 марта - одиннадцатый день войны России против Украины, а доллар в РФ уже взлетел в три раза, в магазинах - дефицит продуктов, а тысячи граждан РФ теряют работу из-за того, что западные компании, которые обеспечивали рабочие места, уходят из России.
Что происходит с курсом рубля
23 февраля американская валюта стоила менее 80 рублей, а 1 марта за один "бакс" нужно было отдать 170 рублей. При этом курс продолжает стремительно расти. В некоторых обменниках курс доллара в России подскочил до 200 рублей и выше.
При этом финансовый резерв России заморожен. РФ не сможет использовать 630 млрд долларов своего валютного резерва для продажи и покупки рубля.
Такие ограничения ввели, чтобы Россия не могла компенсировать часть введенных санкций. Санкции касаются:
- президента России Владимира Путина;
- главы МИД Сергея Лаврова;
- заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева;
- главы правительства Михаила Мишустина;
- министра обороны Сергея Шойгу;
- министра внутренних дел Владимира Колокольцева;
- главы безопасности ФСБ Александра Бортникова;
- главнокомандующего Вооруженных сил РФ Валерия Герасима;
- членов Совбеза Кремля.
Кроме того, Евросоюз ввел санкции против всех 351 депутатов российского парламента.
В магазинах РФ пустеют полки с продуктами
Российский оппозиционер и экс-миллиардер Михаил Ходорковский заявил, что запасов в магазинах хватит на одну-две недели. После этого цены на продукты в России вырастут в 2-3 раза.
Уже сейчас в России ввели ограничения на продажу в одни руки сахара, муки, круп.
Многие россияне останутся без работы
- Закрытие Ikea – 15 000 рабочих мест.
- Завод в Тольятти (Renault-Nissan) останавливается из-за нехватки импортных запчастей – 35 000 рабочих мест.
- Завод "Автотор" по сборке BMW – 3500 рабочих мест.
- "Яндекс" предупредил сотрудников о риске дефолта – 12 000 рабочих мест.
Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов заявил, что российские производители мебели уже через месяц могут столкнуться с нехваткой комплектующих из-за международных санкций и проблем с логистикой.
Не исключено, что со временем начнутся и массовые забастовки россиян. Первые "звоночки" уже есть. В частности, в Нижнекамске турецкие рабочие завода "Гемонт" устроили забастовку, так как им выплатили зарплату по старому курсу.
Россия стала изгоем
Из-за своей агрессии Россия становится изолированной от цивилизованного мира. Соединенные Штаты Америки, Канада и страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Причина - вторжение России в Украину.
Арест имущества российского бизнеса
В Сан-Ремо арестовали яхту Lena стоимостью 50 млн евро, принадлежащую владельцу частной инвестиционной группы Volga Group Геннадию Тимченко.
Также вблизи Сан-Ремо арестовали 65-метровую яхту Lady M совладельца ПАО Северсталь Алексея Мордашова.
Под арест попала и Villa Lazzareschi Олега Савченко стоимостью 3 миллиона евро в провинции Лукка в регионе Тоскана.
Франция арестовала 86-метровую яхту президента "Роснефти" Игоря Сечина. Ее оценивают в 120 млн долларов.
156-метровая яхта Алишера Усманова была арестована в Гамбурге. Усманов приобрел ее в 2016 году за 600 млн долларов у немецкого судостроителя Lürssen.
Итальянская полиция конфисковала две виллы, принадлежащие подсанкционным кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву и российскому олигарху Алишеру Усманову.
Великобритания планирует поселять в конфискованных у российских олигархов домах беженцев из Украины.
Как сообщал Главред, 5 марта президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.
Главной темой разговора было, как заставить Россию остановить войну против Украины. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ.
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