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Обесценивание рубля, дефицит продуктов и безработица: какую цену заплатят россияне за войну с Украиной

6 марта 2022, 11:37

Сегодня 11-й день войны России против Украины, а доллар в РФ уже взлетел в три раза, в магазинах - дефицит продуктов, а тысячи граждан РФ теряют работу.

Пикет с портретом Путина в Севастополе
Чем обернется для России война с Украиной / Reuters

Полномасштабное вторжение России в Украину обернулось для страны- агрессора не только огромными потерями личного состава и техники (уже более 11 тысяч человек и тысячи единиц военной техники), но и сильно ударило по экономике из-за западных санкций.

6 марта - одиннадцатый день войны России против Украины, а доллар в РФ уже взлетел в три раза, в магазинах - дефицит продуктов, а тысячи граждан РФ теряют работу из-за того, что западные компании, которые обеспечивали рабочие места, уходят из России.

Что происходит с курсом рубля

23 февраля американская валюта стоила менее 80 рублей, а 1 марта за один "бакс" нужно было отдать 170 рублей. При этом курс продолжает стремительно расти. В некоторых обменниках курс доллара в России подскочил до 200 рублей и выше.

При этом финансовый резерв России заморожен. РФ не сможет использовать 630 млрд долларов своего валютного резерва для продажи и покупки рубля.

Такие ограничения ввели, чтобы Россия не могла компенсировать часть введенных санкций. Санкции касаются:

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  • президента России Владимира Путина;
  • главы МИД Сергея Лаврова;
  • заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева;
  • главы правительства Михаила Мишустина;
  • министра обороны Сергея Шойгу;
  • министра внутренних дел Владимира Колокольцева;
  • главы безопасности ФСБ Александра Бортникова;
  • главнокомандующего Вооруженных сил РФ Валерия Герасима;
  • членов Совбеза Кремля.

Кроме того, Евросоюз ввел санкции против всех 351 депутатов российского парламента.

В магазинах РФ пустеют полки с продуктами

Российский оппозиционер и экс-миллиардер Михаил Ходорковский заявил, что запасов в магазинах хватит на одну-две недели. После этого цены на продукты в России вырастут в 2-3 раза.

Уже сейчас в России ввели ограничения на продажу в одни руки сахара, муки, круп.

Многие россияне останутся без работы

  • Закрытие Ikea – 15 000 рабочих мест.
  • Завод в Тольятти (Renault-Nissan) останавливается из-за нехватки импортных запчастей – 35 000 рабочих мест.
  • Завод "Автотор" по сборке BMW – 3500 рабочих мест.
  • "Яндекс" предупредил сотрудников о риске дефолта – 12 000 рабочих мест.

Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов заявил, что российские производители мебели уже через месяц могут столкнуться с нехваткой комплектующих из-за международных санкций и проблем с логистикой.

Не исключено, что со временем начнутся и массовые забастовки россиян. Первые "звоночки" уже есть. В частности, в Нижнекамске турецкие рабочие завода "Гемонт" устроили забастовку, так как им выплатили зарплату по старому курсу.

Россия стала изгоем

Из-за своей агрессии Россия становится изолированной от цивилизованного мира. Соединенные Штаты Америки, Канада и страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Причина - вторжение России в Украину.

Арест имущества российского бизнеса

В Сан-Ремо арестовали яхту Lena стоимостью 50 млн евро, принадлежащую владельцу частной инвестиционной группы Volga Group Геннадию Тимченко.

Также вблизи Сан-Ремо арестовали 65-метровую яхту Lady M совладельца ПАО Северсталь Алексея Мордашова.

Под арест попала и Villa Lazzareschi Олега Савченко стоимостью 3 миллиона евро в провинции Лукка в регионе Тоскана.

Франция арестовала 86-метровую яхту президента "Роснефти" Игоря Сечина. Ее оценивают в 120 млн долларов.

156-метровая яхта Алишера Усманова была арестована в Гамбурге. Усманов приобрел ее в 2016 году за 600 млн долларов у немецкого судостроителя Lürssen.

Итальянская полиция конфисковала две виллы, принадлежащие подсанкционным кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву и российскому олигарху Алишеру Усманову.

Великобритания планирует поселять в конфискованных у российских олигархов домах беженцев из Украины.

Как сообщал Главред, 5 марта президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Главной темой разговора было, как заставить Россию остановить войну против Украины. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ.

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