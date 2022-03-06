Все усеяно трупами: потери России в Украине превысили 11 тысяч солдат и тысячи единиц техники

Уничтожены 269 российских танков / Reuters

Сегодня, 6 марта 2022 года - одиннадцатые сутки войны. В Минобороны Украины опубликовали свежие данные об общих боевых потерях противника с 24 февраля по 5 марта.

Как сообщили в оборонном ведомстве, российские захватчики потеряли:

личного состава – более 11 тыс. человек;

танков – 285 ед;

ББМ – 985 ед;

артиллерийских систем –109 ед;

РСЗО -50 ед;

средства ПВО – 21 ед;

самолетов – 44 ед;

вертолетов – 48 ед;

автомобильной техники – 447 ед;

легкие скоростные катера – 2 ед;

цистерн с ППМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Минобороны.

В Минобороны добавили, что враг сотнями бросает в бой сторонников "русского мира".

"В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков", - говорится в сообщении.

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Вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть из них – с попаснянского направления.

Все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д.

"Из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупантов, получивших незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимают в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи их, в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил РФ, перемещают на столкновение для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса". Известно, что личный состав 6-го отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, Минобороны России издало приказ вывозить тела своих военных, погибших в Украине, в места постоянной дислокации (в том числе и на территории Беларуси) и там закапывать их в братских могилах. Если же нет возможности их вывезти – уничтожать на месте.

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