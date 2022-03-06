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Российское Минобороны приказало уничтожать тела своих погибших в Украине солдат (документ)

6 марта 2022, 06:22

В ведомстве боятся, что Украина будет распространять информацию об истинных потерях оккупационных войск.

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Российское Минобороны приказало уничтожать тела своих погибших в Украине солдат/ Фото Reuters

Минобороны России издало приказ вывозить тела своих военных, погибших в Украине, в места постоянной дислокации (в том числе и на территории Беларуси) и там закапывать их в братских могилах. Если же нет возможности их вывезти – уничтожать на месте.

Соответствующий приказ с пометкой "для служебного использования" подписал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Документ обнародовало Оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины.

Как видно из документа, такие меры направлены на то, чтобы Украина не узнала и не распространяла информацию об истинных потерях российской армии. В частности, оккупанты боятся, что информация об их погибших попадет в украинский Telegram-канал "Ищи своих".

С целью скрыть информацию о своих солдатах от Украины, Минобороны РФ также приказало с 1 марта изъять у личного состава, который воюет на территории Украины, документы, удостоверяющие личность.

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В Оперативном командовании "Север" ВСУ обратили внимание и сравнили, как относится к своим погибшим солдатам Россия и как чтят своих павших защитников в Украине.

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"Всё, что надо знать об отношении противника к своим солдатам. В то время, как украинских погибших воинов провожают в последний путь, как героев и чтят их память", – прокомментировали в командовании.

Ранее сообщалось, что в России до сих пор отказываются говорить о тысячах погибших во время вторжения в Украину солдат. При этом Комитет солдатских матерей просто "завален звонками и письмами матерей российских военных, которые потеряли связь с детьми.

Также ранее, эксзаместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечал, что потери России в войне с Украиной уже огромны и постоянно увеличиваются. При этом Москва не рассчитывала на такой вариант развития событий. Потери начнут серьезно влиять на россиян, когда это количество пересечет психологическую отметку в 10 тысяч человек, заявил Романенко.

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