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Из Бучи и Гостомеля не могут вывезти людей, оккупанты стреляют по гражданским

6 марта 2022, 05:37

В городах продолжаются столкновения, люди не могут выходить из укрытий.

уничтожена российская военная техника на улицах Бучи
Из Бучи и Гостомеля не могут эвакуировать людей/ На фото: уничтоженная российская бронетехника на улицах Бучи, Reuters

Из Бучи и Гостомеля вблизи Киева сейчас невозможно эвакуировать людей. Там продолжаются столкновения и были случаи, когда российские оккупанты расстреливали мирных жителей.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона украинских каналов со ссылкой на слова местных жителей, пишет Украинская правда.

По словам Кулебы, для того, чтобы вывезти людей, нужен режим прекращения огня.

"К сожалению, без режима прекращения огня это невозможно сделать (эвакуировать людей из Бучи и Гостомеля – ред.). Там происходят столкновения...", – сказал Кулеба.

В Буче сейчас нет света. При этом, как рассказали местные жители, захватчики не дают им выходить из укрытий.

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Были случаи расстрела оккупантами мирного населения. Так, российские военные прямо на собственном дворе застрелили 69-летнего мужчину, при этом его жене приказали сидеть в погребе и не выходить.

Напомним, эвакуацию людей из Мариуполя и Волновахи, которую планировали провести в субботу, 5 марта, пришлось перенести, потому что оккупанты нарушили договоренности о режиме тишины и продолжили обстрелы городов.

Ранее вице-премьер-министр – глава Минреинтеграции Ирина Верещук заявила, что украинская власть разрабатывает план эвакуации людей и из других городов государства, где происходят боевые действия.

"Мы собираем информацию из всех регионов – Сумы, Чернигов, Запорожье, Херсон, Киевская область – мы обо всех вас помним и разрабатываем маршруты эвакуации", – сказала она.

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