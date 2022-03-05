Эвакуацию из Мариуполя перенесли: оккупанты обстреливают город и окрестности

Мариуполь непрерывно обстреливают / Фото facebook.com/diana.hmm.berg

Эвакуация мирного населения из Мариуполя переносится - российские захватчики не соблюдают обещанный режим тишины. Об этом сообщили в горсовете Мариуполя.

"В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения перенеслась", - говорится в сообщении.

Мариупольцев попросили следовать в места укрытия. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время.

"На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией по установлению режима тишины и обеспечению безопасного гуманитарного коридора.Также информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей", - отметили в горсовете Мариуполя.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук подтвердила, что в 11:45 РФ начала обстрел Волновахи из тяжелого вооружения, несмотря на договоренность о создании гуманитарных коридоров.

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"Россия нарушила все договоренности даже при посредничестве Красного Креста", – констатировала Верещук.

Также в направлении Мариуполь – Запорожье ведутся бои, которые делают невозможным движение колонны с эвакуированным населением.

Эвакуация жителей Мариуполя и Волновахи

Сегодня, 5 марта, в Мариуполе и Волновахе должны были действовать "зеленые коридоры" для эвакуации населения. С 9:00 до 16:00 должен был быть установлен режим тишины. Людей планировали вывозить на автобусах.

Из Мариуполя планировали вывезти более 200 тыс. человек по маршруту: Мариуполь – Никольское – Розовка – Бельмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Из Волновахи планировали вывезти более 15 тыс. человек: Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье.

Как сообщал Главред, Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы. В городе нет света, воды, отопления, связи. Армия Путина постоянно обстреливает город, причем бьет по жилым домам, школам, магазинам.

2 марта усилиями волонтеров и спасателей удалость провести эвакуацию 400 мирных граждан из Волновахи. Люди находились под обстрелами более 4 суток без еды и воды.

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