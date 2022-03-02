В Волновахе началась эвакуация мирного населения

Удалось вывести из города 400 человек.
Усилиями волонтеров и спасателей 2 марта удалость провести эвакуацию 400 мирных граждан из гррода Волноваха Донецкой области.
Отмечается, что люди находились под обстрелами более 4 суток без еды и воды. Об этом сообщают в ГСЧС.
"На сегодняшний день спасатели Донбасса совместно с волонтерами города провели эвакуацию около 400 человек, среди которых большинство - это дети", - заявили в службе.
В результате беспрерывных обстрелов в течении четырех дней, в городе на данный момент гуманитарная катастрофа. Однако российские оккупанты не дают "зеленый коридор" для эвакуации мирного населения.
"Женщины, дети и пожилые люди находятся в ужасных условиях, в городе гуманитарная катастрофа! "Зеленый коридор" для эвакуации населения из Волновахи не дают!", - отмечается в сообщении.
Ранее Главред сообщал, что вице-премьер Ирина Верещук обратилась к международным гуманитарным организациям с просьбой организовать "зеленый коридор" для жителей городов Донецкой и Луганской области.
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