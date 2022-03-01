В Донецкой и Луганской областях гуманитарная катастрофа - Верещук обратилась к Красному Кресту

Ирина Верещук / скриншот

В городах Донецкой области серьезная гуманитарная ситуация. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.

Она отметила, что в городах Донецкой и Луганской областей сейчас происходит страшная гуманитарная катастрофа.

" Города Волноваха, Северодонецк и другие - под тотальным уничтожающим огнем врага. Там происходит реальная гуманитарная катастрофа. Обстреливаются жилые кварталы, отсутствует водоснабжение и электроснабжение. Люди вынуждены постоянно пребывать в подвалах без еды и воды", - подчеркнула Верещук.

Также отмечается, что оккупанты не предоставляют гуманитарных коридоров, тем самым нарушая международные гуманитарные нормы.

"Мы ожидали больше поддержки и помощи от международных гуманитарных структур, особенно от Международного комитета Красного Креста, ООН и ОБСЕ. Вы переживаете за безопасность своего персонала, но в то же время ваш международно признанный нейтральный статус дает вам больше безопасности, чем наши национальные украинские структуры".

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Министр заявила, что если данные организации не могут исполнять свои гуманитарные обязательства, нужно четко заявить на весь мир, кто мешает вам их исполнять.

" Я очень вас прошу сделать все возможное для обеспечения гуманитарных коридоров на Донбассе для эвакуации мирного населения", - подчеркнула вице-премьер министр.

Остро стоит вопрос гуманитарных коридоров в Киеве и Киевской области.

"Сделайте все возможное для организации гуманитарных коридоров. Если никто не будет помогать и брать на себя ответственность, то кто мы тогда. Достойны ли мы называться людьми?", - отметила Верещук.

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