Нет света, воды, отопления, связи: Мариуполь - на грани гуманитарной катастрофы из-за путинской орды

Мариуполь частично попал в осаду / Фото facebook.com/diana.hmm.berg

Мариуполь, который уже четыре дня отрезан от коммуникаций российскими оккупантами, находится на грани гуманитарной катастрофы. В городе нет света, воды, отопления, связи. Армия Путина постоянно обстреливает город, причем бьет по жилым домам, школам, магазинам.

О том, что происходит в Мариуполе сейчас, рассказала на странице в Facebook активистка из Донецка Диана Берг.

"Нет света, совсем, люди в темноте, девайсы не зарядить. Поэтому нет воды - питьевую развозит город по районам, за ней огромные очереди, но нет водопроводной. Я видела, как люди собирали дождевую воду из труб. Нет отопления – потому что котельные работают от электричества. Я видела, как люди во дворах делают костры, чтобы согреться. Нет связи – вышки повреждены. Радио глушат и транслируют радиостанции с т.н. днр и России. Это гуманитарная катастрофа для гражданского населения. Это просто геноцид", - написала активистка.

Оккупанты обстреливают гражданские объекты в Мариуполе / Фото facebook.com/diana.hmm.berg

При этом Мариуполь постоянно обстреливают. Российские захватчики бьют по левому берегу – по жилым домам, магазинам, роддомам, станциям переливания крови, больницам, центрам размещения пострадавших, школам, интернатам, общежитиям, лицеям, инфраструктуре.

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"Именно поэтому невозможно восстановить электричество - огонь не умолкает! Получить фото и видео обстрелов сложно - как вы понимаете, не на что снимать и невозможно отправлять. Что значит для жителей города: они в темном, холодном доме без воды и новостей. Они не знают, что происходит в мире, стране и даже в городе. Единственные новости – это направление обстрела, что они слышат. Где именно попало, живы ли родные - узнать сложно, потому что выходить под обстрелы очень страшно, разве что за водой и хлебом, который развозят по районам", - рассказала Берг.

Топливо закончилось. Ночью в Мариуполе полная тьма, и очень опасно.

Мариуполь сейчас / facebook.com/diana.hmm.berg

Волонтеры и красный крест работают как могут, делаются укрытия. Коммунальные службы договариваются о прекращении огня, чтобы возобновить коммуникации. Мобильная связь Водафон иногда ловит. Город разрабатывает возможность гуманитарного коридора.

"Люди сплотились и держатся. О военных, полиции и Азове вообще молчу - эти святые люди без перерыва на сон защищают Мариуполь. Но вся угроза летит с неба", - добавила активистка.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в военной агрессии против нашей страны использует практически все возможности собственной армии.

Зеленский призвал Запад по крайней мере предоставить Украине самолеты, если они не хотят закрыть небо над нашей страной. Ведь если Россия вторгнется в одно государство, она будет воевать со всем Североатлантическим альянсом.

Также сообщалось, что Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО 4 марта, посвященной угрозам, связанным с российской агрессией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора.

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