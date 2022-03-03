"Отказался сдаваться "русскому миру" - глава Донецкой ОГА про Мариуполь

Русские оккупанты хотят организовать Мариуполю блокаду.
В городах Донецкой области продолжаются обстрелы мирных граждан российскими оккупантами.
На данный момент количество жертв в Мариуполе уточняется. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Telegram.
"Снова под ударом Мариуполь – оккупанты обстреляли по меньшей мере два микрорайона, попали в гипермаркет на западной окраине, били по больнице. В городе отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение, перекрыты пути доставки продуктов. Россия хочет организовать городу такую же блокаду, как нацисты устроили в Ленинграде. Это показательная расправа над городом, который отказался сдаваться на растерзание "русскому миру", - отметил городской глава.
Кириленко отметил, что в Очеретинской громаде начались обстрелы, а вечером оккупанты обстреляли Торецк из Градов. В результате этого обстрела ранения получили двое человек. В городе нарушено газо- и электроснабжение.
"Выстоим и все восстановим. За деньги оккупанта!", - подытожил чиновник.
Ранее Главред сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как столица живет в условиях военного положения.
Также стало известно, что ВСУ в результате наступательной операции разгромили колонну кадыровцев.
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