"Ситуация сложная": Кличко рассказал о предстоящих сложных событиях в Киеве

У киевлян настроение-патриотическое и решительное, все благодарят наших воинов и гордятся ими.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как столица живет в условиях военного положения.
По словам Кличко, "ситуация сложная, но контролируемая".
"Проехался по городу. Спустился на одну из станций метро, где уже несколько дней в укрытии находятся люди. Пообщался, поинтересовался нуждами, подбодрил", - отметил мэр.
У киевлян настроение-патриотическое и решительное, все благодарят наших воинов и гордятся ими.
"Городская власть делает все, чтобы в Киеве работала критическая инфраструктура. А также - готовит город к вероятным сложным событиям. В столице установлены блок-посты, ограничительные блоки на улицах для движения транспорта, введен комендантский час", - добавил Кличко.
Кличко отметил, что "убежден, мы достойно преодолеем этот чрезвычайно сложный вызов в истории нашего государства".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в сегодняшнем обращении к народу заявил, что страна стала единой и несокрушимой.
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