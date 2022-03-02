Украинцы стали символом несокрушимости - Зеленский

Зеленский обратился к украинцам / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках традиционного утренного обращения к украинцам в среду, 2 марта, заявил, что сегодня украинцы – символ несокрушимости.

По его словам, жители нашей страны - символ того, что люди в любой стране в любой момент могут стать лучшими людьми на земле.

"Украинцы! Прошла еще одна ночь полномасштабной войны России против нас, против людей. Тяжелая ночь. Кто-то провел эту ночь в метро – в укрытии. Кто-то в подвале. Кому повезло больше - поспали дома. Других приютили друзья и родственники. Семь ночей мы почти не спим. Или спим, но очень тревожно. Родные мои, придет время, когда мы сможем выспаться. Но это после войны. После победы. В мире, который нам нужен. Которое мы всегда ценили. И какой мы никогда не разрушали", - начал президент.

Также глава государства назвал страну единой и отметил, что на данный момент у украинцев единства больше, чем за 30 лет.

"Вчера мы были вместе в Харькове на центральной площади. Потом вместе при обстреле жилых домов в Бородянке. Также вместе, когда бомбили Бабий яр", - сказал президент.

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В связи с обстрелом российскими войсками - святого места - захоронения жертв Холокоста, он обратился к евреям всего мира.

"Разве вы не видите, что происходит? Очень важно, чтобы сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали. В молчании рождается нацизм. Поэтому кричите об убийствах мирных людей. Кричите об убийствах украинцев!" - добавил Зеленский.

Кроме того, он обратился к россиянам, заявив, что русские матери теряют детей в совершенно чужой для них стране.

"Вдумайтесь в это число: около шести тысяч погибших россиян. Российские военные. Через шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошлую ночь. Шесть тысяч. Чтобы получить Украину? Это невозможно. Это не изменить ракетами. Бомбами. Танками. Любыми ударами. Мы на своей родной земле. И за войну против нас будет Международный трибунал – для них", - отметил глава Украины.

Напомним, накануне Зеленский выступил в Европарламенте. Зал аплодировал ему стоя со слезами на глазах.

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