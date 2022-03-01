"Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы европейцы": Зеленский выступил в Европарламенте

Зеленский в Европарламенте / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 марта, выступил перед депутатами Европарламента.

Выступление проходит на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский заявил, что украинцы борются за свои права и свободу.

"Последние дни, я не знаю как всех приветствовать. Я не могу говорить доброе утро. Ежедневно этот день недобрый, а вечер последний. Я говорю сейчас о гражданах, защищающих свободу ценой своей жизни. Я радуюсь настроению, которое я здесь услышал. Я рад, что мы объединили всех вас, но какой ценой. Это трагедия, эта цена. Очень высокая, тысячи погибших людей", - сказал Зеленский.

"В результате полномасштабной войны России против Украины уже умерли 16 детей. И Путин снова скажет, что это спецоперация?", - подчеркнул глава государства.

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По его словам, "бумаги в жизни нашей страны закончились и наступило время переходить к действиям.

Также Зеленский призвал ЕС доказать, что они - европейцы, ведь украинцы, по его словам, уже доказали, что они - украинцы.

"Я могу общаться с вами недолго. Это утро было трагическим. Две крылатые ракеты по Харькову. Там всегда было много россиян. Там много вузов. Молодежь, яркая, умная, которая собиралась на самой большой площади в государстве, Европе, площади Свободы. Две ракеты на площади Свободы. Десятки жертв – вот такая цена свободы. Мы сражаемся за свою землю и свободу. Никто в нашу свободу не зайдет. Каждая площадь будет являться площадью свободы. Никто не сломает нас. У нас есть желание, чтобы наши дети жили", - добавил он.

"Есть выражение - украинский выбор Европы. То к чему мы шли и идем, я бы хотел, чтобы сегодня от вас к нам звучало - "выбор Европой Украины".

Уважаемые присутствующие, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу и жизнь, а сейчас - за выживание, и это наша главная мотивация, но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что мы всем показываем, что мы такие и есть. С нами ЕС будет точно крепче.

Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму. Слава Украине", - заявил Зеленский.

По окончанию выступления, депутаты Европарламента почти минуту хлопали президенту Зеленскому стоя. Многие из них плакали и были в украинских сине-желтых флагах.

Отметим, заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре уже принята. Сейчас она уже находится на рассмотрении.

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