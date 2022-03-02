"Киев стоял и будет стоять": Кличко призвал не верить фейкам и не терять выдержку

Виталий Кличко / Telegram

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы и заверил их, что "Киев стоял и будет стоять".

"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем защищать Киев!" - заявил Кличко.

Также глава КГГА призвал жителей столицы не терять выдержку, не верить дезинформации и фейкам.

"Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам! Киев стоит и будет стоять", - сказал он.

Кроме того, Кличко попросил киевлян не выходить на улицу. Это возможно только в случае крайней необходимости.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в сегодняшнем обращении к народу заявил, что страна стала единой и несокрушимой.

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