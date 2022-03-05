В Мариуполе и Волновахе заявили о режиме тишины, готовят гуманитарный "зеленый" коридор

Режим тишины начнет действовать с 09:00 субботы, 5 марта, для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи. Прорабатываются детали эвакуации.
В Мариуполе, который отрезали от коммуникаций российские оккупанты, готовят гуманитарный "зеленый" коридор. Это даст возможность начать восстановление критической инфраструктуры города.
Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в Telegram-канале. По его словам, время открытия гуманитарного коридора пока что неизвестно.
"Именно сейчас идет определение времени открытия гуманитарного "зеленого" коридора и начала режима тишины для Мариуполя", - говорится в написал Бойченко.
По его словам, "зеленый" коридор позволит начать восстановление критической инфраструктуры города - света, воды и мобильной связи.
"Также будет возможность обеспечения Мариуполя продуктами и медикаментами первой необходимости. В ближайшее время информация будет дополнена", - заявил мэр города.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что сегодня будет открыт гуманитарный коридор из Мариуполя и Волновахи.
Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил, что режим тишины начнет действовать с 09:00 для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи.
"В эти минуты прорабатываем детали эвакуации. Координирует работу всех сторон и участников процесса Донецкая областная военная администрация", - отметил он.
Как сообщал Главред, Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы. В городе нет света, воды, отопления, связи. Армия Путина постоянно обстреливает город, причем бьет по жилым домам, школам, магазинам.
2 марта усилиями волонтеров и спасателей удалость провести эвакуацию 400 мирных граждан из Волновахи. Люди находились под обстрелами более 4 суток без еды и воды.
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