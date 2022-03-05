В Мариуполе и Волновахе заявили о режиме тишины, готовят гуманитарный "зеленый" коридор

В Мариуполе откроют гуманитарный "зеленый" коридор / facebook.com/diana.hmm.berg

В Мариуполе, который отрезали от коммуникаций российские оккупанты, готовят гуманитарный "зеленый" коридор. Это даст возможность начать восстановление критической инфраструктуры города.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в Telegram-канале. По его словам, время открытия гуманитарного коридора пока что неизвестно.

"Именно сейчас идет определение времени открытия гуманитарного "зеленого" коридора и начала режима тишины для Мариуполя", - говорится в написал Бойченко.

По его словам, "зеленый" коридор позволит начать восстановление критической инфраструктуры города - света, воды и мобильной связи.

"Также будет возможность обеспечения Мариуполя продуктами и медикаментами первой необходимости. В ближайшее время информация будет дополнена", - заявил мэр города.

Реклама

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что сегодня будет открыт гуманитарный коридор из Мариуполя и Волновахи.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил, что режим тишины начнет действовать с 09:00 для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи.

"В эти минуты прорабатываем детали эвакуации. Координирует работу всех сторон и участников процесса Донецкая областная военная администрация", - отметил он.

Как сообщал Главред, Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы. В городе нет света, воды, отопления, связи. Армия Путина постоянно обстреливает город, причем бьет по жилым домам, школам, магазинам.

2 марта усилиями волонтеров и спасателей удалость провести эвакуацию 400 мирных граждан из Волновахи. Люди находились под обстрелами более 4 суток без еды и воды.

Другие новости: