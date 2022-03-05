Войска РФ используют "эвакуационный режим тишины", чтобы продвигаться вперед – Верещук

Российские оккупанты продвигаются вперед, пользуясь режимом тишины на Донбассе/ Reuters

Российские оккупанты продвигаются вперед, пользуясь режимом тишины, который был объявлен по двум маршрутам для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи Донецкой области.

В Минреинтеграции призвали россиян не нарушать договоренности и не допускать продвижения своих войск, сказала вице-премьер-министр – глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

"Я хочу обратиться к российским властям и сказать следующее: Мы договорились при посредничестве Красного Креста, используя международные конвенции, что будет соблюден режим тишины. Там не должно быть никакого продвижения российских войск. Мы используем такой канал, чтобы эвакуировать гражданских – женщин, детей, а также довести гуманитарные грузы до тех, кто остался – это медикаменты и еда", – сказала Верещук.

Она также добавила, что сейчас проверяется информация о возможном продвижении российских войск во время режима тишины.

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Эвакуация жителей Мариуполя и Волновахи

Напомним, в Мариуполе и Волновахе сегодня, 5 марта, будут действовать "зеленые коридоры" для эвакуации населения. С 9:00 до 16:00 будет установлен режим тишины. Людей будут вывозить автобусами. Местами сбора будут центральные площади Волновахи и Мариуполя.

Также в период тишины можно выехать на личном транспорте, но категорически запрещается отклоняться от маршрута гуманитарного коридора.

Из Мариуполя планируется вывезти более 200 тыс. человек по маршруту: Мариуполь – Никольское – Розовка – Бельмак – Пологи – орехов – Запорожье.

Из Волновахи планируется вывезти понал 15 тыс. человек: Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье.

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