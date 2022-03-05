66 224 мужчин украинцев вернулись из-за границы, чтобы защищать Украину - Резников

Алексей Резников / УНИАН

66 224 мужчин по состоянию на утро субботы, 5 марта, возвратились из-за границы – для того, чтобы защитить Украину от российского вторжения. Об этом на своей странице в сервисе микроблогов Twitter написал руководитель Министерства обороны Алексей Резников.

До того, 1 марта 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил увеличить численность Вооруженных сил Украины в течение следующих трех лет на 100 тысяч человек.

Читайте такжеЗеленский обьявил о призыве резервистов в особый период: обращение президента

Напомним, ранее Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизацию в государстве.

Реклама

Соответствующий закон был принят в четверг, 3 марта.

В нем предполагается, что мобилизация будет проводиться во всех областях Украины, кроме Луганской и Донецкой. Ее будут проводить в течение 90 суток со дня вступления в силу Указа.

Призыв военнообязанных, резервистов и т. д. будет осуществляться в объемах, определенных в соответствии с мобилизационными планами. Председателям ОГА поручили обеспечить создание и работу областных, районных и городских медицинских комиссий.