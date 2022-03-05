В Украине начал работу сайт для военных-добровольцев из-за рубежа

Сайт содержит подробную информацию о том, как присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины.
В Украине заработал англоязычный сайт для иностранцев fightforua.org, который содержит информацию о том, как присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины.
В частности, на сайте указано, что для того, чтобы присоединиться к иностранному легиону, иностранцам необходимо подать заявление в Посольство Украины в своей стране с намерением вступить в Международный Легион Обороны Украины (для этого нужно обратиться к военному атташе или консулу).
Подать заявление можно тремя способами: явиться в посольство физически, позвонить по телефону или подать заявку по электронной почте.
Также следует уточнить, какие документы и одежду рекомендуется иметь.
Из документов иностранцам-добровольцам понадобятся:
- внутренний документ;
- паспорт для выезда за границу;
- документы, подтверждающие прохождение военной службы (службы в правоохранительных органах) и участие в боевых действиях;
- другие документы по требованию атташе по вопросам обороны или консула.
После этого нужно будет прибыть в посольство для собеседования с атташе по вопросам обороны и согласования визы с консулом.
Читайте такжеВ Нацбанке уточнили реквизиты для финансовой помощи ВСУ в иностранной валютеТакже потребуется подать заявление о зачислении на добровольную военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины (при содействии атташе по вопросам обороны).
Пройдя эти этапы, иностранным гражданам нужно будет получить инструкции по въезду в Украину, необходимые документы и снаряжение.
Рекомендуется при наличии взять с собой свой военный комплект - одежду или ее элементы, экипировку, каску, бронежилет и т.д.
Ранее Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины.
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