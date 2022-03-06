Оккупанты РФ готовятся захватить дамбу Каневской ГЭС - Генштаб

Каневская ГЭС / uhp.kharkov.ua

Российские оккупанты намерены захватить дамбу Каневской гидроэлектростанции в Черкасской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"По имеющейся информации, оккупант намерен захватить еще один важный инфраструктурный объект – дамбу Каневской ГЭС", – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что Вооруженные силы Украины за последние сутки сбили четыре вертолета, пять самолетов и один беспилотный летательный аппарат российских оккупантов.

"В течение суток нанесены существенные потери личному составу и технике оккупационных войск: сбиты четыре вертолета, пять самолетов и один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), совершено несколько авиационных налетов на колонны техники противника, потери уточняются", – отмечается в сообщении.

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В Генштабе также подчеркнули, что российские войска продолжают бросать свою технику.

"Только одна из бригад ВС Украины захватила и использует для своих нужд около 30 единиц боевых бронированных машин (ББМ), автомобилей и танков", – уточнили в Генштабе.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.