"Во главе колонны будет идти Красный Крест": как будет проходить эвакуация из Мариуполя и Волновахи

Верещук рассказала, как будет происходить эвакуация из Мариуполя и Волновахи/ УНИАН

Во время эвакуации местных жителей из Мариуполя и Волновахи во главе колонны будут представители Красного Креста.

Об этом рассказала вице-премьер-министр – глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

"Красный Крест обеспечивает гарантию прекращения режима огня. Красный Крест будет присутствовать и будет во главе колонны, которая будет двигаться по указанным маршрутам", – отметил она.

В городах уже начали оповещать население о запланированной эвакуации. Местами сбора будут центральные площади Волновахи и Мариуполя.

Оккупанты движутся вперед во время режима тишины

В то же время Верещук отметила, что, по данным украинских военных, оккупационные войска используют режим тишины в свою пользу и продвигаются вперед в районе заявленного для эвакуации людей маршрута.

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Руководительница Минреинтеграции обратилась к российским властям и призвала не допускать продвижения войск РФ, цинично используя момент.

"Я хочу обратиться к российским властям и сказать следующее: мы договорились при посредничестве Красного Креста, используя международные конвенции, что будет соблюден режим тишины. Там не должно быть никакого продвижения российских войск. Мы используем такой канал, чтобы эвакуировать гражданских – женщин, детей, а также довести гуманитарные грузы до тех, кто остался – это медикаменты и еда", – сказала Верещук.

Также она добавила, что сейчас проверяется информация относительно возможного продвижения российских войск во время режима тишины.

Готовится эвакуация украинцев и из других городов

Кроме этого, Верещук отметила, что украинская власть разрабатывает план эвакуации и из других городов государства, где происходят боевые действия.

"Я надеюсь, что такой позитивный шаг будет иметь продолжение. Мы собираем информацию из всех регионов – Сумы, Чернигов, Запорожье, Херсон, Киевская область – мы обо всех вас помним и разрабатываем маршруты эвакуации", – сказала она.

Эвакуация жителей Мариуполя и Волновахи

Напомним, в Мариуполе и Волновахе сегодня, 5 марта, будут действовать "зеленые коридоры" для эвакуации населения. С 9:00 до 16:00 будет установлен режим тишины.

Отмечалось, что эвакуация населения из Мариуполя муниципальными автобусами будет проводится из трех локаций:

СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);

Драматический театр (Театральная площадь, 1);

Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

Также в период тишины можно выехать на личном транспорте, но категорически запрещается отклоняться от маршрута гуманитарного коридора.

Из Мариуполя планируется вывезти более 200 тыс. человек по маршруту: Мариуполь – Никольское – Розовка – Бельмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Из Волновахи планируется вывезти понал 15 тыс. человек: Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье.

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