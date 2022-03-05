Обстрел Харькова продолжался всю ночь: от бомбардировки вспыхнули 40 домов

Данные о погибших и пострадавших уточняются.
Харьков, особенно спальные районы города, продолжают подвергаться обстрелам.
По сообщению Харьковского гарнизона ГСЧС больше всего за сутки с 4 по 5 марта пострадали: крупнейший жилой массив города Салтовка, обстрелы которого не прекращались ни на минуту, а также районы ХТЗ, "Новые дома", Холодная гора и центральная часть города.
Всего охвачены огнем были около 40 многоквартирных домов и других объектов. В их тушении было задействовано 200 человек личного состава ДСНС и 40 единиц техники. Данные о погибших и пострадавших уточняются.
"Также личный состав Харьковского гарнизона ГСЧС проводит аварийно-спасательные работы в разрушенных в результате обстрелов и бомбардировок оккупантов зданиях. Спасатели разбирали завалы и доставали пострадавших и погибших", - сообщает Харьковский гарнизон ГСЧС.
Кроме того продолжают работу пиротехнические подразделения ГСЧС - обезвреживают артиллерийские боеприпасы, которые не взорвались.
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