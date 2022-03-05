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В Мариуполе начинается эвакуация мирных жителей: власти назвали место и время

5 марта 2022, 09:43

Всего будет несколько этапов эвакуации на протяжении нескольких дней для того, чтобы каждый желающий мог выехать из Мариуполя. Режим тишины - с 9:00 до 16:00.

Мариуполь
В Мариуполе откроют гуманитарный "зеленый" коридор / Фото facebook.com/diana.hmm.berg

В Мариуполе сегодня, 5 марта, с 11:00 начинается эвакуация мирного населения. С 9:00 до 16:00 будет установлен режим тишины.

По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко, в качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет проводится с трех локаций муниципальными автобусами:

  • СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);
  • Драматический театр (Театральная площадь, 1);
  • Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193).

Также в период тишины из Мариуполя можно будет выехать на личном транспорте. При этом отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено.

"Огромная просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт", - призвали в Донецкой областной ВГА.

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Всего будет несколько этапов эвакуации на протяжении нескольких дней для того, чтобы каждый желающий выехать мог это сделать.

Ирина Верещук рассказала о том, как будут действовать гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе. По ее словам, гарант режима прекращения огня - Красный крест.

"Мы согласовали через посредничество Международного Комитета Красного Креста маршруты, движение колонны, план завоза гуманитарных грузов и получили подтверждение от российской стороны", – сообщила Верещук.

Из Мариуполя планируется вывезти больше 200 тыс. человек: Мариуполь-Никольское-Розивка-Бильмак-Пологи-Орихив-Запорожье.

Из Волновахи планируется вывезти больше 15 тыс. человек: Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кириловка-Угледар-Покровск-Запорожье.

Как сообщал Главред, Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы. В городе нет света, воды, отопления, связи. Армия Путина постоянно обстреливает город, причем бьет по жилым домам, школам, магазинам.

2 марта усилиями волонтеров и спасателей удалость провести эвакуацию 400 мирных граждан из Волновахи. Люди находились под обстрелами более 4 суток без еды и воды.

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