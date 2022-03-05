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"Устанавливаем блокпосты и минируем объекты": чиновник рассказал, как идет подготовка Киева к обороне

5 марта 2022, 10:33

Как заявил руководитель Киевской военной администрации (КВА) Николай Жирнов, делается все, чтобы создать для оккупанта настоящий ад

Киев
Чиновник рассказал, как идет подготовка Киева к обороне / УНИАН

Ситуация в украинской столице остается напряженной, однако продолжается подготовка военнослужащих и территориальной обороны для обороны Киева. Об этом заявил руководитель Киевской военной администрации (КВА) Николай Жирнов, сообщает Укринформ.

"Обстановка сегодня в Киеве очень напряженная, но мы делаем все необходимое для защиты. И мы знаем, что это объект номер один для врага и он принимает все меры, чтобы окружить город. Но это объект номер один и для обороны". "Сердце нашей страны, центр культуры, центр истории и центр государственности. Это святое место для каждого украинца. На сегодняшний день подступ к столице устойчиво защищают подразделения ВСУ. Десять суток, 240 часов войска ведут активную оборону и устойчиво удерживают определенные рубежи". Территориальная оборона с каждым днем укрепляется и крепнет. Мы устанавливаем блокпосты, опорные пункты и минуем объекты. Работают наши военные инженеры, помогают все настроить и построить. Мы превратим каждый квартал и каждую улицу и дом в неприступную крепость. Враг не пройдет в наш город", - заверил руководитель КВА.

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Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы и заверил их, что "Киев стоял и будет стоять".

Также глава КГГА призвал жителей столицы не терять выдержку, не верить дезинформации и фейкам.

"Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам! Киев стоит и будет стоять", - сказал он.

Кроме того, Кличко попросил киевлян не выходить на улицу. Это возможно только в случае крайней необходимости.

Автор: Егор Бунин
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