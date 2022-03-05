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"Зачем я сюда поехал?!": украинцы перехватили разговоры деморализованных российских военных

5 марта 2022, 10:32

Солдаты РФ в разговорах по телефону с родными признаются, что не хотели ехать в Украину, но боятся попасть в тюрьму за "измену родине".

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Украинцы перехватили разговоры деморализованных российских военных / Reuters

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подчеркнул, что российские оккупанты, которые сейчас находятся на территории Украины, деморализованы, чувствуют себя брошенными и преданными.

Геращенко обнародовал видео с записью телефонных разговоров российских солдат с родными и друзьями.

В ролике можно услышать, как российский солдат говорит по телефону со своей мамой. Она говорит сыну, что если его "попытаться вытащить", то ему светит от 20 лет до пожизненного заключения по статье об "измене родине". При этом она утверждает, что у командира полка есть целая пачка документов о согласии на участие в войне, которые якобы подписали российские военные. Сам солдат уверяет, что ничего не подписывал.

Из второй беседы другого военного РФ со своим другом становится понятно, что солдат якобы не мог отказаться от участия в боевых действиях. При этом, отвечая на вопрос своего друга о потерях, он говорит, что из всего взвода остались в живых только три человека.

"Думаю, зачем я сюда вообще поехал", – отвечает российский солдат.

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Ранее сообщалось, что в России до сих пор отказываются говорить о тысячах погибших во время вторжения в Украину солдат. При этом Комитет солдатских матерей просто "завален" звонками и письмами матерей российских военных, которые потеряли связь с детьми.

Также ранее, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечал, что потери России в войне с Украиной уже огромны и постоянно увеличиваются. При этом Москва не рассчитывала на такой вариант развития событий. Потери начнут серьезно влиять на россиян, когда это количество пересечет психологическую отметку в 10 тысяч человек, заявил Романенко.

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