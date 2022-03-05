Минобороны назвало потери России за девять дней войны против Украины

По данным Минобороны, в Украине погибли более 10 тысяч российских военных. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.
Министерство обороны Украины опубликовала свежие данные о боевых потерях противника по состоянию на субботу, 5 марта.
"Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий", - отметили в оборонном ведомстве.
По имеющимся данным, с даты нападения России на Украину (24 февраля 2022 года) и по 5 марта потери РФ ориентировочно составили:
- личного состава – более 10 тыс. человек;
- танков ‒ 269 ед;
- ББМ ‒ 945 ед,;
- артиллерийских систем –105 ед;
- РСЗО -50 ед.;
- средства ПВО - 19 ед,;
- самолетов – 39 ед. (уточняется);
- вертолетов – 40 ед. (уточняется);
- автомобильной техники - 409 ед.;
- легкие скоростные катера - 2 ед.;
- цистерн с ППМ - 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Как сообщал Главред, сегодня - десятые сутки войны РФ против Украины. По данным Генштаба, Вооруженные Силы Украины продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары.
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Автор: Анна Багренко