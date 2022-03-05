Минобороны назвало потери России за девять дней войны против Украины

Свалка подбитых российских танков / t.me/Pravda_Gerashchenko

Министерство обороны Украины опубликовала свежие данные о боевых потерях противника по состоянию на субботу, 5 марта.

"Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий", - отметили в оборонном ведомстве.

По имеющимся данным, с даты нападения России на Украину (24 февраля 2022 года) и по 5 марта потери РФ ориентировочно составили:

личного состава – более 10 тыс. человек;

танков ‒ 269 ед;

ББМ ‒ 945 ед,;

артиллерийских систем –105 ед;

РСЗО -50 ед.;

средства ПВО - 19 ед,;

самолетов – 39 ед. (уточняется);

вертолетов – 40 ед. (уточняется);

автомобильной техники - 409 ед.;

легкие скоростные катера - 2 ед.;

цистерн с ППМ - 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Как сообщал Главред, сегодня - десятые сутки войны РФ против Украины. По данным Генштаба, Вооруженные Силы Украины продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары.

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