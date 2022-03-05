Десятые сутки войны РФ против Украины: на некоторых направлениях ВСУ осуществляют контрнаступление

В Генштабе не стали рассказывать обо всех успехах украинской армии, чтобы не сорвать задуманное.
По состоянию на утро субботы, 6 марта, в Украине ведутся ожесточенные бои по освобождению украинских городов от российских оккупантов. Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, убегают, оставляя на украинской земле вооружение и технику.
Как сообщили в Генштабе, урон противнику наносят не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди.
"Сталкиваясь с постоянным сопротивлением и осознавая противоправность своих действий оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, больницам, детским садам, используют женщин, детей и пожилых людей в качестве "живого щита", - говорится в сообщении.
При этом оккупанты продолжают пытаться создать в собственном информационном пространстве картину освободительного "блицкрига", скрывают число потерь в личном составе и технике путем блокирования доступа населения к правдивой и объективной информации.
"Вооруженные Силы Украины продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары. К сожалению, обо всех наших успехах мы пока не можем рассказать, чтобы не сорвать задуманное. Но поверьте, в свое время все станет известно. Борьба продолжается!", - резюмировал и в Генштабе.
Как сообщал Главред, официальные лица США и Запада ожидают, что Россия увеличит темпы и силу своих ударов по ключевым населенным пунктам Украины, включая столицу Киев.
Отмечается, что Россия изменила стратегию войны в Украине на фоне того, что первоначальный план быстрого захвата Киева и свержения правительства провалился. Теперь они готовы бомбить украинские города, пока они не подчинятся. Это может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.
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