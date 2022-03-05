Россия готова бомбить украинские города, пока они не сдадутся - CNN

Оккупанты будут продолжать бомбить украинские города / Фото Reuters

Страна-агрессор Россия изменила стратегию войны в Украине на фоне того, что первоначальный план быстрого захвата Киева и свержения правительства провалился. Теперь они готовы бомбить украинские города, пока они не подчинятся. Это может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки.

"Тяжелое оружие не только тяжелее по весу, но и тяжелее с точки зрения урона, который оно может нанести. И они гораздо менее разборчивы. Значит, больше жертв. Это очень грубый подход", — сказал чиновник.

По его словам, у российских властей "совершенно другие стандарты, когда речь идет об уважении к человеческой жизни".

"Предстоящие дни, вероятно, будут еще хуже, с большим количеством смертей, страданий и разрушений, поскольку российские вооруженные силы перебрасывают более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране", — заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен повторил это мнение во время пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, где он встречается с европейскими союзниками.

"Атаки Кремля наносят все больший ущерб гражданскому населению. Сотни, если не тысячи украинцев были убиты, гораздо больше ранены, как и граждане других стран. Более миллиона беженцев выехали из Украины в соседние страны. Миллионы людей по всей Украине оказались в ловушке во все более ужасных условиях, поскольку Россия разрушает важную инфраструктуру", — сказал Блинкен.

Читайте такжеСначала - только над Киевом и западом: в США допускают обеспечение бесполетной зоны над УкраинойГазета Washington Post писала, что, по словам высокопоставленного представителя западной разведки, в ближайшие дни вероятны значительные жертвы среди гражданского населения, "огромные человеческие жертвы".

При этом Блинкен и Столтенберг выступили против призывов к созданию бесполетной зоны в Украине, предупредив, что это может привести к "полномасштабной войне в Европе".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил решение НАТО не вводить бесполетную зону над Украиной. По его словам, руководство НАТО дало добро на дальнейшие бомбардировки украинских городов.

Как сообщал Главред, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к западным странам с призывом о немедленном закрытии воздушного пространства над Украиной в связи в военной агрессией России.

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