Ермак рассказал, что заставит Путина взять паузу и не бомбить Украину

Андрей Ермак / УНИАН

Введение бесполетной зоны над Украиной из-за вторжения России может стать серьезной эскалацией и привести к прямому конфликту с участием НАТО.

Глава Офиса президента Андрея Ермака в статье для NYT рассказал, что это может заставить президента РФ Владимира Путина взять паузу.

"Мы призываем Запад ввести бесполетную зону над Украиной. Мы понимаем, что это будет серьезной эскалацией войны и может привести к прямому конфликту между НАТО и Россией. Бесполетная зона, по крайней мере, заставила бы Путина взять паузу", - отметил он.

Как отметил Ермак, Россия не остановится на Украине, потому НАТО потенциально все равно может быть втянуто в конфликт с РФ. В то же время, как добавил глава ОП, украинская армия сейчас сдерживает российских оккупантов, но ВСУ нужно оружие против танков и авиации.

"Россияне недооценили нашу решимость, и мы пока сдерживаем их. Но пока мы разговариваем, колонна российских войск и техники длиной 40 миль приближается к Киеву. Нам сейчас нужно противотанковое и зенитное оружие и другие боеприпасы, которые доставляют нашим храбрым воинам", - Ермак.

Реклама

читайте такожЗакрытое небо: самолетов НАТО не должно быть в воздушном пространстве Украины - Столтенберг

Отметим, что ранее спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

В то же время, бывший спецпредставитель США по Украине, экспосол США при НАТО Курт Волкер допустил, что бесполетная зона над Украиной возможна - по его мнению, это можно сделать сначала над Киевом и Западной Украиной чтобы предотвратить атаки против гражданского населения и критической инфраструктуры, такой как АЭС.

Ранее Главред сообщал, что НАТО не будет обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.

"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Читайте также: