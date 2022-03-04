УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Украина

Ермак рассказал, что заставит Путина взять паузу и не бомбить Украину

4 березня 2022, 23:54

Как отметил Ермак, Россия не остановится на Украине.

Ермак
Андрей Ермак / УНИАН

Введение бесполетной зоны над Украиной из-за вторжения России может стать серьезной эскалацией и привести к прямому конфликту с участием НАТО.

Глава Офиса президента Андрея Ермака в статье для NYT рассказал, что это может заставить президента РФ Владимира Путина взять паузу.

"Мы призываем Запад ввести бесполетную зону над Украиной. Мы понимаем, что это будет серьезной эскалацией войны и может привести к прямому конфликту между НАТО и Россией. Бесполетная зона, по крайней мере, заставила бы Путина взять паузу", - отметил он.

Как отметил Ермак, Россия не остановится на Украине, потому НАТО потенциально все равно может быть втянуто в конфликт с РФ. В то же время, как добавил глава ОП, украинская армия сейчас сдерживает российских оккупантов, но ВСУ нужно оружие против танков и авиации.

"Россияне недооценили нашу решимость, и мы пока сдерживаем их. Но пока мы разговариваем, колонна российских войск и техники длиной 40 миль приближается к Киеву. Нам сейчас нужно противотанковое и зенитное оружие и другие боеприпасы, которые доставляют нашим храбрым воинам", - Ермак.

Реклама

читайте такожЗакрытое небо: самолетов НАТО не должно быть в воздушном пространстве Украины - Столтенберг

Отметим, что ранее спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

В то же время, бывший спецпредставитель США по Украине, экспосол США при НАТО Курт Волкер допустил, что бесполетная зона над Украиной возможна - по его мнению, это можно сделать сначала над Киевом и Западной Украиной чтобы предотвратить атаки против гражданского населения и критической инфраструктуры, такой как АЭС.

Ранее Главред сообщал, что НАТО не будет обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.

"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Читайте также:

viber
война в Украине воздушное пространство Андрей Ермак
Сейчас вы просматриваете новость «Ермак рассказал, что заставит Путина взять паузу и не бомбить Украину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярное
Без Mastercard, Apple, зарубежных авто и гугл-карт: в России наступает новая "сказочная" жизньБез Mastercard, Apple, зарубежных авто и гугл-карт: в России наступает новая "сказочная" жизнь Астролог рассказал, когда закончится война в УкраинеАстролог рассказал, когда закончится война в Украине Путин озадачил психиатров и разведку: в США пытаются оценить душевное состояние хозяина КремляПутин озадачил психиатров и разведку: в США пытаются оценить душевное состояние хозяина Кремля Белорусские войска зашли на территорию УкраиныБелорусские войска зашли на территорию Украины Сумасшедший корабльСумасшедший корабль

Последние новости

00:45

10 тысяч – реальная цифра: в Bellingcat оценили потери РФ в Украине

00:44

Назад в СССР: в России ограничили супермаркетам выдачу продуктов в одни руки

00:35

Под Киевом оккупанты из танка обстреляли автомобиль с беженцами

00:19

В разведке назвали имена летчиков, которые бомбят мирное население Украины

00:08

Борис Джонсон заговорил на украинском и эмоционально обратился к народуВидео

Реклама
04 марта, пятница
23:59

"Подачка вместо помощи": Зеленский поддержал отказавшихся от "гуманитарки" РФ херсонцевВидео

23:56

Расстреляли безоружного и мародерствовали: на Черниговщине оккупанты слетели с катушек

23:54

Ермак рассказал, что заставит Путина взять паузу и не бомбить УкраинуВидео

23:35

"Любим побегать, но сейчас нет времени": Зеленский опроверг слухи о побеге из КиеваВидео

23:26

"Будем мочить": у Зеленского спрогнозировали методичное "перемалывание оккупантов"Видео

23:13

Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас — Зеленский к странам НАТОВидео

23:06

В Гостомеле оккупанты взяли в заложники десятки мирных людей – СМИВидео

22:46

Контрудар ВСУ: украинские войска вышли на госграницу в Харьковской областиВидео

22:41

Крах России: Евросоюз хочет отключить от SWIFT новые банки

22:32

Военные РФ под Харьковом в агонии бросают свою технику

22:17

Укрзализныця опубликовала актуальный график движения пассажирских поездов на 5 марта

22:14

Под Одессой ВСУ накрыли огнем десантный корабль РФ: нардеп раскрыл деталиВидео

22:07

"Есть два варианта": Ермак о вторжении Путина в УкраинуВидео

22:06

"Медикам грозят расстрелом" - Тростянец под контролем оккупантов

22:04

500 долларов или обмен на "Ланос": украинцы начали продавать технику оккупанта

Реклама
21:36

На Черниговщине ВСУ сбили еще один Су-25 РФ, бомбивший жилые дома: пилот в пленуВидео

21:34

Путин должен потерпеть поражение в Украине - МИД Британии

21:32

"Мы будем подрывать экономику России": у стран G7 есть согласие уменьшать зависимость от газа РФ

21:26

В 25 километрах от Киева сосредоточилась большая колонна техники

21:11

"Рухнет вся Европа": Зеленский призвал выходить на улицы и поддержать УкраинуВидео

21:00

Обстрел Запорожской АЭС: появились кадры последствий штурмаВидео

21:00

Украинский суд разрешил арестовать режиссера Никиту Михалкова

20:53

РФ ударила по Украине 500 ракетами, но не контролирует воздушное пространство - ПентагонВидео

20:53

РФ заблокировала доступ в Facebook и Twitter

20:47

Путин пытается втянуть страны ОДКБ в войну против Украины - Данилов

20:27

"Будете шастать по блокпостам, вас будут убивать на месте": Данилов пригрозил депутатам ОПЗЖВидео

20:26

Война РФ против Украины завершится не скоро, надо давить на Путина - БлинкенВидео

20:25

Западу пора проснуться – из-за безумного кощея Европа рискует стать непригодной для жизнимнение

20:24

Эти два дня станут решающими для Украины - у оккупантов заканчиваются ресурсы для наступления

20:23

Секретарь СНБО о прямом участии Беларуси в войне: сейчас этого нет, но наши военные готовы

20:01

В Минцифре объяснили, как бороться с оккупантами на цифровом фронте

19:57

Оккупанты РФ пытаются окружить Киев, бьют ракетами по населенным пунктам – ГенштабВидео

19:55

Украина получит 668 млн евро от Европейского инвестиционного банкаВидео

19:53

В Херсоне не состоялся митинг в поддержку "ХНР" - люди вышли на улицы с украинскими флагами

19:26

Украина станет партнером Киберцентра НАТО

Реклама
19:25

Украина создала Гуманитарный штаб по вопросам помощи от иностранных партнеров

19:22

Трехдневная акция зарубежных украинцев No-Fly Zone Over Ukraine

19:19

В Мининфраструктуры рассказали, какие типы гуманитарных грузов приоритетны для Украины

19:19

Враг получил по зубам в Гостомеле: уничтожены десятки оккупантов РФ, захвачены трофеиВидео

19:07

"Мариуполь стирают с лица земли", - мэр города просит зеленый коридор

18:59

"Следующие дни будут хуже": РФ перебрасывает в Украину тяжелое вооружение — СтолтенбергВидео

18:55

Мэр Рубежного перестал выходить на связь, ему назначили замену

18:50

"Шанс вернуть то, что украли россияне": грузины призвали начать наступление на АбхазиюВидео

18:36

Россия открыла ящик Пандоры и теперь не знает, что с этим делатьмнение

18:35

Украинские военные сбили 74 самолетов и вертолетов оккупантов РФВидео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти