Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас — Зеленский к странам НАТО

Президент резко отреагировал на отказ Альянса закрывать небо над Украиной.
Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на отказ НАТО закрывать небо над Украиной.
Во время своего видеообращения глава государства отметил, что на такой шаг Альянс пошел зная, что новые удары и жертвы будут неизбежными.
"НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной! Это самогипноз тех, кто слабые и неуверенные. Внутри. Хоть может владеть оружием в разы сильнее чем у нас. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз!", - заявил Зеленский.
Также президент подчеркнул, что люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за НАТО.
"Всё, что смог сделать альянс сегодня — это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное для того, чтобы мы могли спалить Будапештский меморандум, чтобы лучше горело. Но он для нас уже сгорел в огне российский войск", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании министров иностранных дел НАТО призвал государства Альянса действовать, пока не поздно, и не позволить Путину превратить Украину в Сирию.
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