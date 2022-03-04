Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас — Зеленский к странам НАТО

скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на отказ НАТО закрывать небо над Украиной.

Во время своего видеообращения глава государства отметил, что на такой шаг Альянс пошел зная, что новые удары и жертвы будут неизбежными.

"НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной! Это самогипноз тех, кто слабые и неуверенные. Внутри. Хоть может владеть оружием в разы сильнее чем у нас. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз!", - заявил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за НАТО.

"Всё, что смог сделать альянс сегодня — это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное для того, чтобы мы могли спалить Будапештский меморандум, чтобы лучше горело. Но он для нас уже сгорел в огне российский войск", - заявил Зеленский.

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Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании министров иностранных дел НАТО призвал государства Альянса действовать, пока не поздно, и не позволить Путину превратить Украину в Сирию.

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