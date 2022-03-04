Пока не поздно: Кулеба призвал НАТО не позволить Путину превратить Украину в Сирию

Дмитрий Кулеба обратился к НАТО / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании министров иностранных дел НАТО призвал государства Альянса действовать, пока не поздно, и не позволить Путину превратить Украину в Сирию.

"Спасибо за все, что вы сделали, но это – война. На войне нужно делать все возможное до момента, когда мы победим", – отметил министр в Twitter.

Он заявил, что Россия пытается превратить Украину в Сирию, используя аналогичные тактики, и призвал не допустить этого.

"Мы не должны позволить им создать Сирию в Европе. Мы готовы бороться и продолжим бороться, но помогите нам. Если вы этого не сделаете, будете вынуждены разделить ответственность за жизнь и страдания мирных украинцев, умирающих из-за безжалостных российских пилотов, сбрасывающих на них бомбы", - сказал министр иностранных дел Украины.

Министр призвал государства НАТО действовать, пока Владимир Путин не атаковал государства к западу от Украины.

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"Я уверен: эта война разворачивается таким образом, что наступит момент, когда вы будете готовы предоставить нам во что бы то ни стало, буквально все, что нам нужно, чтобы остановить Путина от ударов по вам и превращение Европы в страшный сон. Моя единственная надежда - что это не будет поздно", - сказал Дмитрий Кулеба.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.