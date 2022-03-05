Ночью на Ирпень совершили авианалет - разрушен частный сектор

Оккупанты совершили авиаудар на Ирпень / Facebook

В ночь на 5 марта российские оккупанты нанесли авиаудары по городу Ирпень Киевской области. На видео, которое обнародовали в сети, до сих пор слышны звуки взрывов. "Летел истребитель и сбросил бомбу в частный сектор", - отмечается в сообщении.

Значительно пострадал жилой сектор-жилища людей разбиты и в руинах. Во дворах частных домов-завалы из мусора и разрушенных конструкций. Также в домах выбило окна и посрывало крыши - некоторые из них частично обвалились.

Стоит отметить, что из-за значительной угрозы 4 марта из города эвакуировали около 3 тысяч женщин и детей.

Как сообщал Главред, в Сети появилось видео с Ирпеня Киевской области, который пострадал от бомбардировки. В городе разрушены жилые дома, люди прятались по подвалам. Прорвана центральная газовая магистраль.

Также известно, что ранее оккупанты взорвали шлюзы на дамбе через реку Ирпень - единственной переправе через реку. Вода текла из водохранилища в реку, из-за чего возникла угроза подтопления населенных пунктов на десятки километров вдоль реки.

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