РФ скрывает информацию о погибших: россияне массово обращаются в Комитет солдатских матерей

РФ скрывает информацию о погибших в Украине солдатах / Фото Reuters

В России до сих пор отказываются говорить о тысячах погибших во время вторжения в Украину солдат. Российский сенатор Людмила Нарусова – вдова Анатолия Собчака и мать Ксении Собчак – заявила о гибели многих солдат РФ в Украине.

Однако военное ведомство России отказалось как подтверждать, так и опровергать эту информацию. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Украины.

"Россия отправила в Украину призывников, которых либо заставляли подписывать контракты, либо вообще делали это за них", – говорится в сообщении.

Нарусова рассказала, что из роты из 100 солдат выжили лишь четверо.

Также она отметила, что в Комитет солдатских матерей постоянно обращаются матери, которые потеряли связь с детьми, которых отправили воевать с украинцами. По ее словам, Комитет "просто завален" звонками и письмами.

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Ранее сообщалось, что потери России в войне с Украиной уже огромны и постоянно увеличиваются, при этом Москва не рассчитывала на такой вариант развития событий. Потери начнут серьезно влиять на россиян, когда это количество пересечет психологическую отметку в 10 тысяч человек. Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

При этом, как заявил журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев, безвозвратные потери российских оккупантов в Украине на сегодняшний день скорее всего уже достигают 10 тысяч. В то же время он напомнил, что в России официально признали 498 погибших солдат.

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