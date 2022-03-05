10 тысяч – реальная цифра: в Bellingcat оценили потери РФ в Украине

Пленный оккупант / Фото 200rf.com

Безвозвратные потери российских оккупантов в Украине на сегодняшний день достигают 10 тысяч, заявил журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.

В интервью российской журналистке Юлии Латыниной он напомнил о том, что в России официально признали 498 погибших солдат.

"Но, если вы внимательно прочтете, то поймете, что речь идет именно об информации из Минобороны РФ. А ведь это комплексная война, там не только Минобороны РФ участвует, а также Росгвардия, батальоны так называемых "ЛДНР", – объяснил журналист.

Он говорит, что если опираться на то, как считают в РФ, то обычно соотношение около 10:1 , поэтому 10 тысяч погибших россиян – вполне допустим цифра.

Собеседник также предположил, что перед началом вторжения Владимира Путина недостоверно проинформировали о настроениях украинцев. В частности, Кремль переоценил количество и качество своей агентуры в Украине.

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"Считали, что сразу после начала вторжения, после первых успехов лучших российских десантников, тысячами якобы спрыгнуть с вертолетов и самолетов над Киевом, они займут центр города, там их встретит агентура и все это закончится очень быстро. Первая группа из 100 десантников проиграла украинцам и это сделало невозможным высадку другой тысячи десантников, потому что не было аэропорта для этого. После этого пришлось кусками выпускать десантников в меньшем количестве", — добавил Грозев.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.