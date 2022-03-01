Когда погибнет 10 тысяч россиян: генерал назвал психологическую отметку войны для России

Генерал назвал психологическую отметку войны для России / Reuters

Потери России в войне с Украиной уже огромные, и постоянно увеличиваются-Москва не рассчитывала на такой вариант развития событий.

Потери начнут серьезно влиять на россиян, когда это количество пересечет психологическую отметку в 10 тысяч человек. Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, пишет "Обозреватель".

По его словам, точку в этой войне должен был поставить захват Киева, однако столица выстояла.

Романенко отметил, что у врага больше военного потенциала, однако, если оценивать эту войну со стратегической точки зрения, то самые важные первые трое суток. Россия планировала проводить войну не более недели – именно на этот срок она рассчитала свой ресурс.

"Но мы держимся, и противник не достиг преимущества по локальным местах – крупных городах, таких как Харьков, Херсон, Мариуполь, Николаев, Одесса. И главное – выстоял Киев. Противник рассчитывал, что, взяв Киев, он сможет поставить точку в войне. По их мнению, раз нет столицы, значит, нет государственного, военного руководства страны. Пока что России это не удалось. И это большое достижение украинских военных", – подчеркнул Романенко.

Реклама

Украина уже нанесла противнику большие потери в военной силе и технике. Однако больше всего российское общество почувствует последствия войны, когда во время вторжения в Украину погибнет более 10 тысяч человек.

"Например, за всю Афганскую войну Советский Союз потерял 14 тыс. своих военных", – отметил Романенко.

Также будет весьма ощутимо, если о взятых в плен и убитых российских военных сообщать их родственникам в России, подчеркнул экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил о суммарных ориентировочных потери противника начиная с первого дня войны 24 февраля и до сих пор – они составляют 5710 военных РФ, пленных – 200 человек.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил: обстрелы российскими войсками мирных городов показывают, что у оккупантыв больше нет сил воевать с вооруженными украинцами. Враги ведут себя как трусы.

Читайте также: