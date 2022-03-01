Владимир Зеленский сегодня выступит перед депутатами Европарламента

Выступление состоится в видеоформате.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 марта, выступит с речью перед депутатами Европейского парламента.
Выступление состоится в видеоформате. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет РБК-Украина.
Выступление ожидается после 13:00, однако точное время выступления пока неизвестно.
Напомним, вечером накануне, 28 февраля, глава Украинского государства сказал, что следующие 24 часа будут иметь решающее значение.
Также президент Владимир Зеленский оценил результаты переговоров делегаций Украины и РФ на границе с Беларусью. Глава государства обратил внимание на то, что предыдущий результат не является таким, который хотела бы получить Украина.
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Автор: Алёна Воронина