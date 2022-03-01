В МВД Украины рассказали, что в Россию пошли мешки с трупами агрессоров и эшелоны раненых / УНИАН

Согласно информации Министерства внутренних дел Украины, в Россию уже начинают прибывать первые мешки с трупами агрессоров и целые эшелоны, забитые ранеными солдатами армии РФ. Об этом в своем видеообращении рассказал Вадим Денисенко - советник министра внутренних дел Дениса Монастырского.

"Сегодня в Россию начинают прибывать первые мешки с трупами, и в ближайшее время будут первые захоронения в Российской Федерации, которые российская власть уже не сможет скрыть", — сказал он.

Также сегодня в Россию начинают прибывать первые эшелоны с ранеными, добавил Денисенко.

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Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о поддержке инициативы Международного IT-сообщества по сохранению жизней украинцев.

По его словам, деньги для обеспечения этой инициативы собирают лидеры мировой IT-индустрии.

"Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 миллионов рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", – заявил Резников.