Руки - вверх, оружие - на землю: Резников пообещал пленным оккупантам жизнь и деньги

Пленные оккупанты РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о поддержке инициативы Международного ИТ-сообщества по сохранению жизней украинцев.

По его словам, деньги для обеспечения этой инициативы собирают лидеры мировой ИТ-индустрии.

"Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 миллионов рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", – Заявил Резников.

Он также добавил, что каждый, кто откажется быть оккупантом – приблизит мир. Однако для тех, кто изберет путь захватчика – помилования не будет.

Война РФ против Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.