Зеленский о переговорах с РФ: "Пока нет результата, который хотели бы получить"

Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский оценил результаты переговоров делегаций Украины и РФ на границе с Беларусью.

Как подчеркнул он в ходе вечернего брифинга, после возвращения украинской делегации будут выработаны шаги для подготовки второго этапа переговоров.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на то, что предварительный результат не является тем, который хотела бы получить Украина.

"Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты – чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", - сказал Зеленский.

По его мнению, была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом.

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"Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте времени. Такую тактику мы не воспринимаем", - сказал президент Украины.

Переговоры Украины с РФ

Напомним, в понедельник, 28 февраля, состоялись первые переговоры Украины и России по ситуации с военным конфликтом Москвы и Киева.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что делегации определили приоритетные темы, по которым наметили некоторые решения. Стороны отправились в свои столицы для консультаций

Представитель РФ Мединский заявил, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующая встреча должна состояться на польско-белорусской границе в ближайшие дни.