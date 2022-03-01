На Киевщине ВСУ сбили два боевых вертолета агрессоров / Reuters

В Сети появились видео точной работы защитников Украины по вертолетам оккупантов. Ролик выложил в своем Telegram-канале советник руководителя МВД Антон Геращенко.

Два боевых вертолета агрессора украинским военным удалось подбить.

Человек, который непосредственно снимал видеоролик, в эмоциях себя особенно не сдерживал. По вражеским самолетам и вертолетам работают системы противовоздушной обороны, переносные зенитно-ракетные комплексы модели Stinger, а также пилоты украинских истребителей.

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Напомним, ранее российские оккупационные войска на территории Украины потеряли еще один летательный аппарат.

Соответствующее видео опубликовали пользователи в соцсетях.

На нем зафиксировано, как в небе летит пара вертолетов, при этом за одним из них тянется густой шлейф черного дыма.

В конечном итоге летательный аппарат заваливается на бок и падает на землю.

Отмечается, что действие происходило в районе Каховки Херсонской области.