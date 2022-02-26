Stinger в действии: под Херсоном уничтожили вертолет оккупантов

Подбитый вертолет завалился на бок и упал на землю.
Российские оккупационные войска на территории Украины потеряли еще один летательный аппарат.
Соответствующее видео опубликовали пользователи в соцсетях.
Отмечается, что действие происходило в районе Каховки Херсонской области.
На нем зафиксировано, как в небе летит пара вертолетов, при этом за одним из них тянется густой шлейф черного дыма.
В конечном итоге летательный аппарат заваливается на бок и падает на землю.
Добавим, что на видео зафиксированы одобрительные комментарии очевидцев, которые записали видео с новыми потерями путинской армии в Украине.
Ранее сообщалось о том, что войска ПВО Украины уничтожили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил вражеский десант.
Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Бойцы ВСУ сбили вражеский самолет в районе Василькова Киевской области, уточнили в Генштабе.