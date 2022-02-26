Stinger в действии: под Херсоном уничтожили вертолет оккупантов

/ Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

Российские оккупационные войска на территории Украины потеряли еще один летательный аппарат.

Соответствующее видео опубликовали пользователи в соцсетях.

Отмечается, что действие происходило в районе Каховки Херсонской области.

На нем зафиксировано, как в небе летит пара вертолетов, при этом за одним из них тянется густой шлейф черного дыма.

В конечном итоге летательный аппарат заваливается на бок и падает на землю.

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Добавим, что на видео зафиксированы одобрительные комментарии очевидцев, которые записали видео с новыми потерями путинской армии в Украине.

Ранее сообщалось о том, что войска ПВО Украины уничтожили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил вражеский десант.

Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Бойцы ВСУ сбили вражеский самолет в районе Василькова Киевской области, уточнили в Генштабе.