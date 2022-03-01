Все выезды из Чернигова заминированы

В Чернигове жителей призывают оставаться дома или в укрытиях.
В Чернигове жителей призывают оставаться дома или в укрытиях. Выезжать из города опасно, поскольку все выезды заминированы.
"Заминированные" - это значит, что там мины, и можно на них взорваться. Чернигов готов к обороне. Не подвергайте себя и своих близких опасности. Оставайтесь дома или в объектах укрытия", - написал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
При этом губернатор сообщил, что некоторым руководителям предприятий начали поступать звонки от якобы представителей ВСУ от предоставления помощи - навести понтон, дать координаты, помочь техникой.
"Выполняем команды и задания исключительно из проверенных источников", - сказал Чаус.
Кроме того, в области также разработали систему мотивации для защитников города:
150 000 грн - за сожженный БТР;
200 000 грн – за БМП;
250 000 грн – за танк;
300$ - за каждого убитого или плененного русского оккупанта.
Читайте также250 тысяч гривен за танк и 300 долларов за голову оккупанта - мэр ЧерниговаКак сообщал Главред, представитель регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов подтвердил, что белорусские войска зашли на территорию Черниговской области Украины.
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