Все выезды из Чернигова заминированы

В Черниговскую область въехали белорусские военные / Фото Reuters

В Чернигове жителей призывают оставаться дома или в укрытиях. Выезжать из города опасно, поскольку все выезды заминированы.

"Заминированные" - это значит, что там мины, и можно на них взорваться. Чернигов готов к обороне. Не подвергайте себя и своих близких опасности. Оставайтесь дома или в объектах укрытия", - написал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Выезды из Чернигова заминированы / Скриншот

При этом губернатор сообщил, что некоторым руководителям предприятий начали поступать звонки от якобы представителей ВСУ от предоставления помощи - навести понтон, дать координаты, помочь техникой.

"Выполняем команды и задания исключительно из проверенных источников", - сказал Чаус.

Кроме того, в области также разработали систему мотивации для защитников города:

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150 000 грн - за сожженный БТР;

200 000 грн – за БМП;

250 000 грн – за танк;

300$ - за каждого убитого или плененного русского оккупанта.

Читайте также250 тысяч гривен за танк и 300 долларов за голову оккупанта - мэр ЧерниговаКак сообщал Главред, представитель регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов подтвердил, что белорусские войска зашли на территорию Черниговской области Украины.

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