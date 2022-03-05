"Чтобы российские спутники видели": в Польше сотни людей развернули 300-метровый флаг Украины – фото

В Польше сотни людей развернули 300-метровый флаг Украины / Facebook Adam Pustelnik

В Польше участники акции в поддержку Украины развернули украинский флаг длиной 300 метров.

Такая акция состоялась на улицах польского города Лодзь. Соответствующие фотографии опубликовал общественный деятель Адам Пустельник.

По его словам, люди собрались на улице Петрковской, которая, как показывает статистика, была самой длинной торговой улицей в Европе. При этом Пустельник предположил, что, наверное, развернутый флаг Украины был виден с российских спутников.

"300 метров сделано. Возможно, самый длинный украинский флаг в мире. Здесь, на Петрковской. Нас видел каждый российский спутник. Лодзь солидарен с Украиной!" – написал он.

Акция в поддержку Украины в Польше/ Facebook Adam Pustelnik

У участников акции также были с собой флаги Украины обычного размера и плакаты с надписями "Стоп войне!".

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На акцию в польском Лодзи вышли сотни людей / Facebook Adam Pustelnik

Ранее сообщалось, что российские захватчики пытаются передавать информацию коротковолновым радио, но Вооруженные силы Украины не дают им этого сделать. ВСУ включают украинский гимн и глушат передачу данных противником.

Также сообщалось, что зарубежные украинцы проведут акции в поддержку решения для закрытия украинского неба от нападений РФ в воздухе. Всех желающих также призвали выходить на площади возле дома правительства государства пребывания 5, 6-го марта 2022 года, в 14:00 (по киевскому времени).

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