УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Чтобы российские спутники видели": в Польше сотни людей развернули 300-метровый флаг Украины – фото

5 марта 2022, 08:12

В польском городе Лодзь состоялась акция в поддержку Украины – на улицы вышли сотни неравнодушных граждан.

акция в поддержку Украины в Польше, 300-метровый флаг Украины
В Польше сотни людей развернули 300-метровый флаг Украины / Facebook Adam Pustelnik

В Польше участники акции в поддержку Украины развернули украинский флаг длиной 300 метров.

Такая акция состоялась на улицах польского города Лодзь. Соответствующие фотографии опубликовал общественный деятель Адам Пустельник.

По его словам, люди собрались на улице Петрковской, которая, как показывает статистика, была самой длинной торговой улицей в Европе. При этом Пустельник предположил, что, наверное, развернутый флаг Украины был виден с российских спутников.

"300 метров сделано. Возможно, самый длинный украинский флаг в мире. Здесь, на Петрковской. Нас видел каждый российский спутник. Лодзь солидарен с Украиной!" – написал он.

false
Акция в поддержку Украины в Польше/ Facebook Adam Pustelnik

У участников акции также были с собой флаги Украины обычного размера и плакаты с надписями "Стоп войне!".

Реклама
false
На акцию в польском Лодзи вышли сотни людей / Facebook Adam Pustelnik

Ранее сообщалось, что российские захватчики пытаются передавать информацию коротковолновым радио, но Вооруженные силы Украины не дают им этого сделать. ВСУ включают украинский гимн и глушат передачу данных противником.

Также сообщалось, что зарубежные украинцы проведут акции в поддержку решения для закрытия украинского неба от нападений РФ в воздухе. Всех желающих также призвали выходить на площади возле дома правительства государства пребывания 5, 6-го марта 2022 года, в 14:00 (по киевскому времени).

Читайте также:

viber
война в Украине новости Польши флаг Украины Польша новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Чтобы российские спутники видели": в Польше сотни людей развернули 300-метровый флаг Украины – фото». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Российский олигарх родом из Украины был найден повешенным в Британии - СМИРоссийский олигарх родом из Украины был найден повешенным в Британии - СМИ РФ должна закончить войну и отстроить Украину: в США назвали условия отмены антироссийских санкцийРФ должна закончить войну и отстроить Украину: в США назвали условия отмены антироссийских санкций Что стоит на пути планов Путина по восстановлению российской империи неволиЧто стоит на пути планов Путина по восстановлению российской империи неволи Оккупанты окружают Киев и перегруппировывают войска: новые данные ВСУ по вторжению РФОккупанты окружают Киев и перегруппировывают войска: новые данные ВСУ по вторжению РФ Добро пожаловать в новый мир, российские "освободители": почему Россию ждет п…децДобро пожаловать в новый мир, российские "освободители": почему Россию ждет п…дец

Последние новости

08:35

Захват оккупантами ЧАЭС: мэр Славутича предупредил об опасности выброса радиоактивной пыли

08:12

"Чтобы российские спутники видели": в Польше сотни людей развернули 300-метровый флаг Украины – фото

08:11

Блинкен убежден в победе Украины в войне против России

08:01

"Не хочет воевать с нами": десантник из Беларуси сдался в плен Украине

07:51

Сорванный план бункерного маньяка: как Украина спутала Путину все картымнение

Реклама
07:33

ВСУ включают гимн и глушат передачу врагом данных коротковолновым радиоВидео

07:21

"Это животное будет гореть в аду": Данилов о лжи Шойгу относительно обстрела мирных украинцев

07:16

200 добровольцев из Нигерии записались на защиту Украины против войск РФ

07:07

Десятые сутки войны РФ против Украины: на некоторых направлениях ВСУ осуществляют контрнаступление

07:03

Белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины - Лукашенко

06:54

Россия отправит в Украину более тысячи наемников - CNN

06:50

На фоне войны Украину уже покинули более 1,2 миллиона человек

06:37

Сингапур ввел санкции против четырех крупных банков России

06:18

Третий раунд переговоров России и Украины состоится в эти выходные — правительство ФРГ

06:14

Запорожскую АЭС контролируют украинцы - МВД

05:44

74% американцев поддерживает закрытие неба над Украиной - опрос Reuters

05:42

Россия готова бомбить украинские города, пока они не сдадутся - CNN

05:37

Путин сознательно изолирует Россию и стремится затянуть за железный занавес и Украинумнение

05:07

В Италии арестовали яхты российских олигархов Мордашова и Тимченко

04:40

В Bellingcat назвали главный промах России в войне с Украиной

Реклама
01:53

Ракеты РФ били по макетам: в ОП рассказали, как оккупантов затаскивают в "огневые мешки"Видео

01:09

"Грачи" долетались: в ВСУ похвастались ликвидацией 6 самолетов и "вертушек" РФВидео

00:45

10 тысяч – реальная цифра: в Bellingcat оценили потери РФ в УкраинеВидео

00:44

Назад в СССР: в России ограничили супермаркетам выдачу продуктов в одни руки

00:35

Под Киевом оккупанты из танка обстреляли автомобиль с беженцами

00:19

В разведке назвали имена летчиков, которые бомбят мирное население Украины

00:08

Борис Джонсон заговорил на украинском и эмоционально обратился к народуВидео

04 марта, пятница
23:59

"Подачка вместо помощи": Зеленский поддержал отказавшихся от "гуманитарки" РФ херсонцевВидео

23:56

Расстреляли безоружного и мародерствовали: на Черниговщине оккупанты слетели с катушек

23:54

Ермак рассказал, что заставит Путина взять паузу и не бомбить УкраинуВидео

23:35

"Любим побегать, но сейчас нет времени": Зеленский опроверг слухи о побеге из КиеваВидео

23:26

"Будем мочить": у Зеленского спрогнозировали методичное "перемалывание оккупантов"Видео

23:13

Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас — Зеленский к странам НАТОВидео

23:06

В Гостомеле оккупанты взяли в заложники десятки мирных людей – СМИВидео

22:46

Контрудар ВСУ: украинские войска вышли на госграницу в Харьковской областиВидео

22:41

Крах России: Евросоюз хочет отключить от SWIFT новые банки

22:32

Военные РФ под Харьковом в агонии бросают свою технику

22:17

Укрзализныця опубликовала актуальный график движения пассажирских поездов на 5 марта

22:14

Под Одессой ВСУ накрыли огнем десантный корабль РФ: нардеп раскрыл деталиВидео

22:07

"Есть два варианта": Ермак о вторжении Путина в УкраинуВидео

Реклама
22:06

"Медикам грозят расстрелом" - Тростянец под контролем оккупантов

22:04

500 долларов или обмен на "Ланос": украинцы начали продавать технику оккупанта

21:36

На Черниговщине ВСУ сбили еще один Су-25 РФ, бомбивший жилые дома: пилот в пленуВидео

21:34

Путин должен потерпеть поражение в Украине - МИД Британии

21:32

"Мы будем подрывать экономику России": у стран G7 есть согласие уменьшать зависимость от газа РФ

21:26

В 25 километрах от Киева сосредоточилась большая колонна техники

21:11

"Рухнет вся Европа": Зеленский призвал выходить на улицы и поддержать УкраинуВидео

21:00

Обстрел Запорожской АЭС: появились кадры последствий штурмаВидео

21:00

Украинский суд разрешил арестовать режиссера Никиту Михалкова

20:53

РФ ударила по Украине 500 ракетами, но не контролирует воздушное пространство - ПентагонВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять