"Это животное будет гореть в аду": Данилов о лжи Шойгу относительно обстрела мирных украинцев

Шойгу не признает ударов армии РФ по гражданским в Украине / УНИАН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска не имеют никакого отношения к обстрелу гражданских в Украине.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телеканала Рада.

"На сегодняшний день более 840 детей ранены в этой войне. И когда они говорят, сегодня прозвучали заявления Шойгу, что они к мирному населению не имеют никакого отношения, в аду будет гореть это животное", - сказал Данилов.

Ранее Данилов заявлял о намерениях Путина втянуть в войну против Украины государства-участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В его состав, кроме России и Беларуси, также входят Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.

"Наша разведка дает следующие данные. Путин очень хочет привлечь ОДКБ: киргизов, узбеков и другие народности. Если мы это увидим, то это будет вообще недопустимо. Сейчас есть информация, что они пытаются собирать с Дальнего Востока, где живут удмурты и якуты. Они уже там собирают, потому что желающих воевать у них уже не так много", - отметил Данилов.

Ранее Главред писал, что Казахстан заявил о нейтралитете в войне России против Украины, в частности, заместитель министра обороны Султан Камалетдинов отметил, что Казахстан "не поддерживает ни ту, ни другую стороны".

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