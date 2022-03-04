РФ ударила по Украине 500 ракетами, но не контролирует воздушное пространство - Пентагон

Российские оккупанты запустили по территории Украины порядка 500 ракет, заявили в Министерстве обороны США.

В Пентагоне рассказали, что более 230 ракет было запущено с мобильных пусковых установок, которые Россия доставила в Украину.

Кроме того, более 160 – было запущено из России, более 70 – из Беларуси. Еще 10 – с Черного моря.

В Пентагоне считают, что украинские системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются неповрежденными и эффективными. Врагу не удается установить господство в воздушном пространстве Украины.

Читайте такжеОккупанты РФ пытаются окружить Киев, бьют ракетами по населенным пунктам – Генштаб

Реклама

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.