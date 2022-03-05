74% американцев поддерживает закрытие неба над Украиной - опрос Reuters

Большинство американцев поддерживают закрытие неба над Украиной и отказ от российской нефти / ua.depositphotos.com

Граждане США настолько прониклись поддержкой украинского народа в войне против российского оккупанта, что считают необходимыми принятие мер, от которых НАТО до сих по отказывается. Например, закрытие неба над Украиной.

Также они считают, что США вполне может обойтись без российских нефти и газа.

Опрос, проведенный Reuters и Ipsos в четверг и пятницу, 3 и 4 марта, показал что:

- 74% американцев считают необходимым закрытия неба над Украиной силами Штатов и НАТО, чтобы русская авиация не смогла атаковать;

- 80% жителей Америки убеждены, что США пора отказываться от импорта нефти и газа из России;

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- 81% людей считает, что уже введенных санкций от США не достаточно, и их необходимо усилить;

- 77% выражают поддержку задумке о конфискации США имущества олигархов, приближенных к президенту России;

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- 72% американцев уверено, что США стоит предоставлять Украине оружие;

- 74% жителей США считают необходимым принятие украинских беженцев в их стране.

Опрос проходил онлайн по всей территории США. Данные, приведенные выше, основаны на ответах 831 взрослого американца.

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