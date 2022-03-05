200 добровольцев из Нигерии записались на защиту Украины против войск РФ

Нигерийцы прибывают в посольство Украины и желают защищать суверенитет нашей страны.
Посольство Нигерии заявило, что 200 добровольцев изъявили желание отправиться защищать Украину от российского захватчика.
Об этом сообщает государственное турецкое информационное агентство Анадолу с отсылкой на страницу посольства в социальной сети.
Количество желающих растет.
Второй секретарь посольства Украины в Нигерии Богдан Солтис заявил, что расходы на оформление виз и перелет может составить 1000 долларов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины, в который принимают иностранцев, которые желают с оружием в руках охранять украинские земли от оккупантов.
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Автор: Анна Нагорная