ВСУ включают гимн и глушат передачу врагом данных коротковолновым радио

ВСУ включают гимн и глушат общение оккупантов по коротковолновому радио / Фото Reuters

Российские захватчики пытаются передавать информацию коротковолновым радио, но Вооруженные силы Украины не дают им этого сделать.

ВСУ включают украинский гимн и глушат передачу данных противником. Об этом сообщил журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat, опубликовав соответствующее видео в Twitter.

"Война слов, песен и бомб: российские офицеры пытаются сообщить планы нападения по коротковолновому радио, а Украина глушит их... своим национальным гимном", – написал Грозев.

Как слышно из видео, захватчики пытаются что-то говорить друг другу, однако на фоне слышат гимн Украины.

War of words, songs and bombs: Russian offices struggle to communicate attack plans on short-wave radio, while Ukraine jams them with... their national anthem. Shivers. pic.twitter.com/B6dcQTE1Qm Реклама March 5, 2022

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро субботы, 6 марта, в Украине ведутся ожесточенные бои по освобождению украинских городов от российских оккупантов. Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на украинской земле вооружение и технику.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не принимала участия в российской войне в Украине, которую он, по президентом РФ Владимиром Путиным, называет "спецоперацией", и не планирует.

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