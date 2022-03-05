ВСУ включают гимн и глушат передачу врагом данных коротковолновым радио

Оккупанты пытаются передавать свои планы коротковолновым радио.
Российские захватчики пытаются передавать информацию коротковолновым радио, но Вооруженные силы Украины не дают им этого сделать.
ВСУ включают украинский гимн и глушат передачу данных противником. Об этом сообщил журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat, опубликовав соответствующее видео в Twitter.
"Война слов, песен и бомб: российские офицеры пытаются сообщить планы нападения по коротковолновому радио, а Украина глушит их... своим национальным гимном", – написал Грозев.
Как слышно из видео, захватчики пытаются что-то говорить друг другу, однако на фоне слышат гимн Украины.
War of words, songs and bombs: Russian offices struggle to communicate attack plans on short-wave radio, while Ukraine jams them with... their national anthem. Shivers. pic.twitter.com/B6dcQTE1Qm— Christo Grozev (@christogrozev) March 5, 2022Реклама
Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро субботы, 6 марта, в Украине ведутся ожесточенные бои по освобождению украинских городов от российских оккупантов. Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на украинской земле вооружение и технику.
Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не принимала участия в российской войне в Украине, которую он, по президентом РФ Владимиром Путиным, называет "спецоперацией", и не планирует.
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