Сингапур ввел санкции против четырех крупных банков России

МИД Сингапура сообщает, что решение принято для ограничений финансовых возможностей РФ в войне против Украины.
Сингапур присоединился к введению санкций против РФ, как против страны агрессора.
Об этом сообщает The Straits Times с отсылкой к МИД Сингапура.
В частности стало известно, что сингапурские банки и прочие финансовые учреждения прекращают сотрудничество с четырьмя российскими банками - ВТБ, ВЭБ, Промсвязьбанк и Россия.
Все активы и средства этих банков будут заморожены, как и транзакции с криптовалютой.
Сингапур также запретит предоставление финансовых услуг в "ЛДНР" в сфере транспорта, телекоммуникаций, энергетики и добычи полезных ископаемых.
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МИД Сингапура заявляет, что санкции направлены на ограничение возможностей России вести войну против Украины и ее суверенитета.
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Автор: Анна Нагорная