Сингапур ввел санкции против четырех крупных банков России

Сингапур прекращает сотрудничество с российскими банками / pixabay.com

Сингапур присоединился к введению санкций против РФ, как против страны агрессора.

Об этом сообщает The Straits Times с отсылкой к МИД Сингапура.

В частности стало известно, что сингапурские банки и прочие финансовые учреждения прекращают сотрудничество с четырьмя российскими банками - ВТБ, ВЭБ, Промсвязьбанк и Россия.

Все активы и средства этих банков будут заморожены, как и транзакции с криптовалютой.

Сингапур также запретит предоставление финансовых услуг в "ЛДНР" в сфере транспорта, телекоммуникаций, энергетики и добычи полезных ископаемых.

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МИД Сингапура заявляет, что санкции направлены на ограничение возможностей России вести войну против Украины и ее суверенитета.

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