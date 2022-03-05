Энтони Блинкен убежден в победе Украины в войне против России / УНИАН

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен в том, что Украина сумеет одержать победу над Россией.

Об этом он рассказал в интервью для BBC.

Блинкен не берется прогнозировать, как долго может продлиться эта война, однако он убежден в том, что победа окажется на стороне Украины.

Также он выразил восхищение "чрезвычайной стойкостью" украинского народа, и подчеркнул, что "спасательная операция", как называют войну с Украиной в Кремле, уже не идет так, как задумывал Путин.

"Если у Москвы есть намерение каким-то образом попытаться свергнуть правительство и установить свой собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отвергнут это", - сказал Блинкен.

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Он также заявил, что международное сообщество готово сделать все возможное, чтобы помочь Украине, а также оказать "мучительное давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну, которую начал Владимир Путин".

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