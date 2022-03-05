Блинкен убежден в победе Украины в войне против России

Госсекретарь США считает невозможным установление марионеточного путинского режима в Украине.
Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен в том, что Украина сумеет одержать победу над Россией.
Об этом он рассказал в интервью для BBC.
Блинкен не берется прогнозировать, как долго может продлиться эта война, однако он убежден в том, что победа окажется на стороне Украины.
Также он выразил восхищение "чрезвычайной стойкостью" украинского народа, и подчеркнул, что "спасательная операция", как называют войну с Украиной в Кремле, уже не идет так, как задумывал Путин.
"Если у Москвы есть намерение каким-то образом попытаться свергнуть правительство и установить свой собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отвергнут это", - сказал Блинкен.
Он также заявил, что международное сообщество готово сделать все возможное, чтобы помочь Украине, а также оказать "мучительное давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну, которую начал Владимир Путин".
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